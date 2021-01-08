Цього року в Україні знову зростуть тарифи на житлово-комунальні послуги, тому людям варто готуватися до нових цифр у платіжках

В середньому українці платитимуть за ЖКП на 30% більше, ніж раніше. Цього року очікується подорожчання опалення та водопостачання, розповіла в коментарі «Апостроф» координатор житлово-комунальних та енергетичних програм Громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко.

Вона зазначила, що зростання тарифів буде пов'язане з тим, що нещодавно в Україні подорожчали газ і електроенергія. Як результат, це вплине на послуги з теплопостачання та нагрівання води.

За підрахунками експертів, в середньому цифри в платіжках зростуть на 30%. Наприклад, якщо раніше опалення обходилося сім'ї в 1000 гривень, то в найближчому майбутньому платити доведеться вже 1300 гривень.

Бойко також нагадала, що з 1 січня було скасувано пільговий тариф на перші 100 кіловат-годин електроенергії на місяць, за яким українці платили 90 копійок за 1 кіловат-годину. Тепер незалежно від обсягу споживаної електрики українці платитимуть 1,68 гривні за 1 кіловат-годину. Таким чином, для сімей, які споживали в місяць менше 100 кіловат-годин, тариф виріс майже в два рази.

Раніше повідомлялося, що зношеність газотранспортної системи в Україні призвела до того, що споживачам доводиться доплачувати до 40% від суми за газ, який просто випаровується при транспортуванні. Постачальники ж компенсують втрати за рахунок клієнтів.

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