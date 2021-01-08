Українці заговорили про возз'єднання дуету Тіни Кароль і Дана Балана, який полюбився багатьом



Як відомо, українська співачка і її молдавський колега підкорили фанатів своїми кокетливими взаємодіями, що межують з неприкритим фліртом в ефірі програми «Голос країни». У зв'язку з цим багато українців були розчаровані, коли з'ясувалося, що Балан не повернеться в суддівське крісло в новому сезоні.

Проте організатори шоу знову заінтригували шанувальників, розповівши про "сенсаційне повернення на велику сцену відомого дуету, поставленого на паузу".

На сторінці шоу в Instagram з'явилася публікація, в якій розповідалося про шість цікавих моментів майбутнього сезону. При цьому, більшість зацікавив саме анонс возз'єднання популярного дуету.

Багато хто припустив, що це буде саме Дан з Тіною. Однак, були й інші популярні варіанти, серед яких виявилися Потап і Настя Каменських, а також «Время и Стекло» - дует Наді Дорофєєвої і позитиву.

"Про паузу Потап і Настя?) Або Время и Стекло?", "Звичайно дует це буде Тіни і Дана. Треба ж якось рейтинг шоу піднімати", "як думаєте дует типу Дан і Тіна або Надя і Позитив?", "Без Тіни Дана і Потапа це все не те...але може буде щось цікаве", - пишуть люди.

Нагадаємо, Тіна Кароль стурбувала фанатів змученим виглядом без макіяжу.

Як повідомляла Politeka, сумний Дан Балан приголомшив несподіваним чином, залишилися тільки очі: "як Кай з "Снігової королеви"".

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