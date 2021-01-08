Американська модель з Victoria's Secret і починаюча актриса Емілі Ратаковськи, показала форми, задерши сукню

Знаменита модель ніколи не соромилася і завжди демонструвала свої форми, пише Politeka.net. Цього разу красуня показала все в мереживному вбранні.

Зірка позувала в білій мереживній сукні з довгим розрізом. Вона задерла сукню і показав не тільки стрункі ніжки, але і голі сідниці. Своїм жестом Ратаковськи дала зрозуміти, що не одягла трусиків, чим просто звела з розуму своїх відданих шанувальників.

Крім того, тонке мереживо давало розглянути ліфчик зірки, яку це абсолютно не бентежило.

Завершили образ моделі чокери на шиї й рожева перука.

Модель витягла вперед ніжку і з зухвалістю дивилася в камеру. Розрізи карих очей Ратаковськи були підкреслені чорним олівцем. Кокетка відкрила губи. Красуня на висоті!

Дане фото було оприлюднено в непопулярній фан-групі, тому за сім годин воно зібрало всього кілька десятків лайків.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи в 14 років підписала контракт з агентством Ford Models, після чого її модельна кар'єра пішла на зліт.

Зірка працювала з брендами одягу Forever 21 і Nordstrom, а справжню популярність їй принесла фотосесія з фотографом Тоні Дюраном.

Варто відзначити, що модель зізналася - вона вважає оголене тіло нормою, тому не соромиться демонструвати його, якщо знімки зроблені професіоналом.

Зараз красуня вагітна від свого чоловіка - актора і продюсера Себастьяна Бір-Маккларда.

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