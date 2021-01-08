Суперфіналістка проекту "МастерШеф-10" Юлія Венедиктова зізналася, як на неї впливало ставлення інших конкурсантів

30-річна власниця салону-краси Юлія здивувала багатьох, коли не знаючи багатьох класичних рецептів змогла пройти в суперфінал відомого шоу, обійшовши інших талановитих кулінарів. В інтерв'ю "КП в Україні" дівчина зізналася, як їй було на проекті.

Під час зйомок багато учасників відкрито недооцінювали Юлію, запрошуючи її в команду однієї з останніх і явно не вважаючи своїм конкурентом. Дівчина розповіла, що її це не особливо засмучувало.

"Якщо чесно, мені було по барабану...мені було смішно. Я така людина, яка нікому нічого не доводить, не намагається з кимось подружитися ... якщо людина не хоче спілкуватися, я не буду лукавити і підлизуватися. Мені це взагалі не цікаво", - заявила Венедиктова.

Вона також прокоментувала негативні висловлювання на свою адресу, з якими зіткнулася за час проекту. Так, деякі злостивці в мережі писали, що Юлія виглядає набагато старше свого віку.

"Я живу своїм життям в якихось ідеях, у своїй філософії. Те, що їм не подобається - це їхні проблеми. Я, коли читала коментарі, іноді сміялася. Думаю: чому я виглядаю тільки на 50 років, а не 65? Нехай пишуть, що хочуть", - заявила Венедиктова.

Вона додала, що якщо люди її обговорюють, це означає, що вона їм запам'яталася.

Відзначимо, що крім свого легкого підходу до шоу та імпровізації в кулінарії, Юлія відзначилася експериментами із зовнішністю прямо на проекті. У самому шоу вона придбала говорить прізвисько Краса.

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