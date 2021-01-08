Суперфиналистка проекта «МастерШеф-10» Юлия Венедиктова призналась, как на нее влияло отношение других конкурсантов

30-летняя владелица салона-красоты Юлия удивила многих, когда не зная многих классических рецептов смогла пройти в суперфинал известного шоу, обойдя других талантливых кулинаров. В интервью «КП в Украине» девушка призналась, каково ей было на проекте.

Во время съемок многие участники открыто недооценивали Юлию, приглашая ее в команду одной из последних и явно не считая своим конкурентом. Девушка рассказала, что ее это не особо расстраивало.

«Если честно, мне было по барабану… Мне было смешно. Я такой человек, который никому ничего не доказывает, не пытается с кем-то подружиться…Если человек не хочет общаться, я не буду лукавить и подлизываться. Мне это вообще не интересно», - заявила Венедиктова.

Она также прокомментировала негативные высказывания в свой адрес, с которыми столкнулась за время проекта. Так, некоторые злопыхатели в сети писали, что Юлия выглядит намного старше своего возраста.

«Я живу своей жизнью в каких-то идеях, в своей философии. То, что им не нравится - это их проблемы. Я, когда читала комментарии, иногда смеялась. Думаю: почему я выгляжу только на 50 лет, а не 65? Пусть пишут, что хотят», - заявила Венедиктова.

Она добавила, что если люди ее обсуждают, это значит, что она им запомнилась.

Отметим, что помимо своего легкого подхода к шоу и импровизации в кулинарии, Юлия отличилась экспериментами с внешностью прямо на проекте. В самом шоу она приобрела говорящее прозвище Красота.

Напомним, победитель "Мастер Шеф" Клопотенко рассекретил блюдо, которое спасает от похмелья: "Возвращает смысл жизни и радость".

Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкусной кутьи с узваром на Рождество: "Обязательно должна быть...".

Также Politeka писала, что судья «Мастер Шеф» Ярославский раскрыл супер рецепт лазаньи с золотистой корочкой.