Судья «Мастер Шеф» Владимир Ярославский поделился рецептом вкуснейшей лазаньи
Как пишет Рoliteka.net, у себя в Инстаграм шеф-повар детально рассказал, как приготовить лазанью дома.
На 4 порции понадобится:
- 250 г моцареллы
- 250 г теста для пасты
- 250 г жареных белых грибов
- 600 г рагу из кролика
- 50 г пармезана
- 500 г соус бешамель
Делаем рагу: обжариваем большие куски кролика, добавляем обжаренный лук, свежий тимьян, розмарин, Соль и перец, немного бульона и белого вина и томим на слабом огне 1,5-2 часа. Остужаем и разбираем отделяя кости и мякоть, то есть рвём на небольшие кусочки
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Оставшуюся жидкость можно хорошо уварить и добавить к кусочкам кролика.
Белые грибы обжариваем на растительном масле до румяного цвета, добавляем мелко нарезанный чеснок, сливочное масло и нарезанную петрушку и обжариваем ещё с минуту, приправляем солью.
Приготовим соус бешамель (тут он чуть жиже классики)
40г муки, 50г сливочного масла, 350 мл молока.
150мл сливок, добавляем мускатный орех и соль
Тесто на пасту раскатываем толщиной 1 мм, и вырезаем по форме, в которой планируем запекать лазанью, отступая на 1 см с каждой стороны
Ярославский использовал форму 25x25 см. Тесто для такой посуды нужно вырезать 23х23 см, потому что в процессе готовки оно увеличится. Варим в подсоленной кипящей воде буквально 30 секунд. Достаём тесто с помощью шумовки и сразу же опускаем его в ледяную воду, чтобы остановить процесс приготовления и избежать слипания пластов.
Собираем лазанью. В этом поможет схема. Начинаем с листа теста, заканчиваем пармезаном.
Запекаем лазанью при температуре 200 градусов 15-17минут, до красивой румяной корочки.
При подаче можно полить оливковым маслом, посыпать петрушкой, тимьяном или даже свежим майораном.
Кулинара благодарят за такой рецепт.
"Вкуснятина", - пишут в комментариях.
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