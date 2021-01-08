Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко підкорила молодим виглядом на архівному фото з легендою радянського кіно

Зворушливе фото з минулого з'явилося на одній з фанатських сторінок Кравченка в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На чорно-білому знімку актриса, полюбилася багатьом по ролі Валюхи в серіалі «Свати», позує зі своєю знаменитою тезкою Тетяною Пельтцер. Актриса була справжньою легендою радянського кіно, що запам'яталася багатьом своїми ролями бабусь в різних відомих фільмах. Пельтцер пішла з життя в 1992 році у віці 88 років.

На знімку Кравченко виглядає ще молодою. Між ними з Пельтцер можна побачити дитину, проте по фото незрозуміло, хто саме цей малюк.

"Приємно знайти такі фотографії, перебираючи старі архіви", - йдеться в підписі до знімка.

Шанувальники Кравченко прийшли в захват від такого фото.

"Пельтцер! Боже, як я її любила", "Таак, таке фото тепле і такі ж спогади про прекрасну Тетяну Пельтцер. Чудові актриси", "приємно дивитися на вас. Танечка без силікону, як ви красиві. Любо дорого подивитися...здоров'я, щастя, любові", "навіть не віриться, таке раритетне фото...Так приємно дивитися", "дві Танюшки під вікном", "приголомшливі обидві Тетяни!", "Краща бабуся СРСР", - пишуть люди.

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