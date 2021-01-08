Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко покорила молодым видом на архивном фото с легендой советского кино

Трогательное фото из прошлого появилось на одной из фанатских страниц Кравченко в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На черно-белом снимке актриса, полюбившаяся многим по роли Валюхи в сериале «Сваты», позирует со своей знаменитой тезкой Татьяной Пельтцер. Актриса была настоящей легендой советского кино, запомнившейся многим своими ролями бабушек в разных известных фильмах. Пельтцер ушла из жизни в 1992 году в возрасте 88 лет.

На снимке Кравченко выглядит еще молодой. Между ними с Пельтцер можно увидеть ребенка, однако по фото непонятно, кто именно этот малыш.

«Приятно найти такие фотографии, перебирая старые архивы», - говорится в подписи к снимку.

Поклонники Кравченко пришли в восторг от такого фото.

«Пельтцер! Боже, как я ее любила», «Даа, такое фото тёплое и такие же воспоминания о прекрасной Татьяне Пельтцер. Замечательные актрисы», «Приятно смотреть на вас. Танечка без силикона, как вы красивы. Любо дорого посмотреть...здоровья, счастья, любви», «Даже не верится, такое раритетное фото...Так приятно смотреть», «Две Танюшки под окном», «Потрясающие обе Татьяны!», «Лучшая бабушка СССР», - пишут люди.

Напомним, завороженная Валюха из "Сватов" прихорошилась и расцвела рядом с Добронравовым, фото идиллии: "Любимый".

Как сообщала Politeka, Валюха из "Сватов" показала дочь-красотку, которая спасла ее жизнь.

Также Politeka писала, что Валюху из "Сватов" застали с Добронравовым во время застолья, фото слили в Сеть: "Да сколько ж можно!".