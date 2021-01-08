Відома модель бренду Victoria's Secret Келлі Гейл показала вражаючу фігуру у відвертому вбранні

Популярна красуня вирішила порадувати шанувальників новим провокаційним знімком. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на фото 25-річна Келлі демонструє свою підтягнуту п'яту точку. Дівчина стоїть до камери спиною. На ній можна помітити лише чорні трусики-бікіні і колготи у велику сіточку. Довге хвилясте волосся повністю закривають спину красуні, тому складно сказати, чи є щось з одягу зверху.

Гейл зухвало поклала руки прямо на свої сідниці, привертаючи до них додаткову увагу. У підписі до фото модель пояснила, що її попросили показати манікюр. На нігтях красуні дійсно можна помітити акуратно накладений ніжно-ліловий лак.

Шанувальники моделі прийшли в захват від її фото.

"Рибка попалася", "чудово", "як ти можеш бути справжньою", "ти красуня", "о, боже, приголомшливо", - пишуть люди.

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Модель одягла крихітне бікіні, яке прикрило лише найінтимніші частини тіла. При цьому маленький купальник був майже тілесного кольору і, чи не зливаючись зі шкірою, створював враження - модель і зовсім гола.

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