Известная супермодель Келли Гейл, ангел бренда Victoria’s Secret, впечатлила роскошной фигурой в полупрозрачном купальнике

Как рассказывает Politeka, соответствующие кадры знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

Так, красотка сейчас отдыхает на море, поэтому попросила свою подругу нанести на ноги солнцезащитный крем. Сама Гейл при этом демонстрирует роскошную фигуру в полупрозрачном купальнике, игриво поглядывая в кадр.

На другом ролике Гейл показывает, как они с той же подругой подошли к пляжу. Однако последняя по непонятным причинам начала прятаться от камеры, пока модель добродушно смеялась и водила камерой.

Поклонников Гейл решила избавить от возможности что-либо сказать, опубликовав кадры в карусели Сторис. Сами ролики знаменитость никак не подписывала.

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Красотка выставила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото и показала, как проводит время в экзотической стране.

Напомним, Келли Гейл из Victoria’s Secret пленила видом в мини-бикини, сделав акцент на главном: "Затмила солнце!"

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