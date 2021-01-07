Известная супермодель Келли Гейл, ангел бренда Victoria’s Secret, впечатлила роскошной фигурой в полупрозрачном купальнике
Как рассказывает Politeka, соответствующие кадры знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.
Так, красотка сейчас отдыхает на море, поэтому попросила свою подругу нанести на ноги солнцезащитный крем. Сама Гейл при этом демонстрирует роскошную фигуру в полупрозрачном купальнике, игриво поглядывая в кадр.
На другом ролике Гейл показывает, как они с той же подругой подошли к пляжу. Однако последняя по непонятным причинам начала прятаться от камеры, пока модель добродушно смеялась и водила камерой.
18-летняя дочь Валерия Меладзе сломала шею, первые подробности и фото из больницы: "В Рождество..."
Жуткое известие всколыхнуло Харьковщину: тело пропавшего парня нашли в поле, детали трагедии
Новая беда на "Укрзализныце", поезд с пассажирами вспыхнул прямо на ходу: кадры и данные о пострадавших
Опухший Потап страстно прижался к Насте Каменских в неглиже, забыв о приличиях: "Капец, зачем так мужа напоила?"
Остановилось сердце выдающегося украинца, дочь раскрыла подробности трагедии: "Уже готовился к выписке домой..."
Поклонников Гейл решила избавить от возможности что-либо сказать, опубликовав кадры в карусели Сторис. Сами ролики знаменитость никак не подписывала.
До этого мы рассказывали, что знаменитая модель Келли Гейл и бренда Victoria’s Secret впечатлила соблазнительным видом на берегу моря
Красотка выставила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото и показала, как проводит время в экзотической стране.
Напомним, Келли Гейл из Victoria’s Secret пленила видом в мини-бикини, сделав акцент на главном: "Затмила солнце!"
А еще Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria’s Secret продемонстрировала безупречное тело в мини-бикини и узком топике
Также Politeka сообщала, что безупречная Келли Гейл из Victoria’s Secret в бикини занялась растяжкой на камеру