Известная модель бренда Victoria’s Secret Келли Гейл показала впечатляющую фигуру в откровенном наряде

Популярная красотка решила порадовать поклонников новым провокационным снимком. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

Так, на фото 25-летняя Келли демонстрирует свою подтянутую пятую точку. Девушка стоит к камере спиной. На ней можно заметить лишь черные трусики-бикини и колготы в крупную сеточку. Длинные волнистые волосы полностью закрывают спину красотки, поэтому сложно сказать, есть ли что-то из одежды сверху.

Гейл дерзко положила руки прямо на свои ягодицы, привлекая к ним дополнительное внимание. В подписи к фото модель пояснила, что ее попросили показать маникюр. На ногтях красотки действительно можно заметить аккуратно наложенный нежно-лиловый лак.

Поклонники модели пришли в восторг от ее фото.

«Рыбка попалась», «Восхитительно», «Как ты можешь быть настоящей», «Ты красавица», «О, боже, потрясающе», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Гейл показала себя на пляже, когда ее ноги омывало водой.

Модель надела крохотное бикини, которое прикрыло лишь самые интимные части тела. При этом маленький купальник был почти телесного цвета и, едва ли не сливаясь с кожей, создавал впечатление - модель и вовсе голая.

Напомним, Келли Гейл из Victoria’s Secret избавилась от лифчика и сразила наповал раскованным видом: "Как Покахонтас".

Как сообщала Politeka, Келли Гейл из Victoria’s Secret в самых соблазнительных позах блеснула своим достоинством на пляже: "Океан".

Также Politeka писала, что безупречная Келли Гейл из Victoria’s Secret подразнила формами в полупрозрачном купальнике: мечта всех мужчин.