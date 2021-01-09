Сходження лавини на гірськолижному курорті забрало життя трьох людей, серед яких опинилася маленька дитина

Трагедія сталася в Росії, в районі гірськолижного комплексу "Гора окрема" біля міста Норильськ ввечері 8 січня. Про неї повідомляли російські ЗМІ та численні Телеграм-канали.

Як стало відомо, лавина накрила будинки, розташовані в районі лижної траси. Три будівлі були сильно зруйновані. У цей момент в деяких будинках знаходилися люди, які опинилися поховані під завалами.

Одній родині вдалося вибратися з-під снігу самостійно, а для вилучення інших були залучені рятувальники.

У російському МНС розповіли, що всього в рятувальній операції брали участь 280 осіб. Вони склали список людей, які могли знаходиться на території обвалу. У нього потрапили 35 осіб.

В ході рятувальної операції були виявлені три трупи 38-річної жінки, чоловіка і півторарічної дитини. Також з-під завалів витягли 14-річного підлітка, якого відвезли в лікарню з серйозними травмами.

Відомо, що хлопчик перебував у будинку зі своїм батьком і матір'ю, які опинилися в числі загиблих. Зараз він перебуває у важкому стані.

За останніми даними, пошуково-рятувальні роботи на місці НП завершені: рятувальники знайшли всіх людей зі свого списку.

В'їзд на нещасливий схил залишається закритим. Місцеві стверджують, що не виключена можливість другої лавини.

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