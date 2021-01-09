Українців чекає ще один стрибок тарифів на воду вже цього року

Про те, що цифри в платіжках найближчим часом знову зростуть, повідомляє прес-служба Київводоканалу.

Так, у службі нагадали, що тарифи на водопостачання та водовідведення затверджуються не самим водоканалом, а Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

При цьому, перед установкою нових тарифів проходять відкриті обговорення, в яких беруть участь органи місцевого самоврядування та місцева виконавча влада.

У Київводоканалі розповіли, що тільки нещодавно пройшло друге відкрите обговорення, в якому розглядалися можливі тарифи на воду на 2021 рік. За розрахунками представників водоканалу, суми в платіжках українців за воду повинні зрости на 10%, а тариф повинен скласти 25 гривень 45 копійок.

Відзначається, що влада Києва підтримала запропоновані цифри і тепер вони знаходяться на розгляді НКРЕКП.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в 2021 році в середньому українці платитимуть за ЖКП на 30% більше, ніж раніше. Цього року очікується подорожчання опалення та водопостачання.

Зростання тарифів буде пов'язане з тим, що нещодавно в Україні подорожчали газ і електроенергія. Як результат, це вплине на послуги з теплопостачання та нагрівання води.

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