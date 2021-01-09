Украинцев ждет еще один скачок тарифов на воду уже в этому году

О том, что цифры в платежках в ближайшее время вновь вырастут, сообщает пресс-служба Киевводоканала.

Так, в службе напомнили, что тарифы на водоснабжение и водоотделение утверждаются на самим водоканалом, а Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

При этом, перед установкой новых тарифов проходят открытые обсуждения, в которых участвуют органы местного самоуправления и местная исполнительная власть.

тарифы, коммуналка, ЖКУ

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В Киевводоканале рассказали, что только недавно прошло второе открытое обсуждение, в котором рассматривались возможные тарифы на воду на 2021 год. По расчетам представителей водоканала, суммы в платежках украинцев за воду должны вырасти на 10%, а тариф должен составить 25 гривен 45 копеек.

Отмечается, что власти Киева поддержали предложенные цифры и теперь они находятся на рассмотрении НКРЭКУ.

Напомним, ранее стало известно, что в 2021 году в среднем украинцы будут платить за ЖКУ на 30% больше, чем раньше. В этом году ожидается подорожание отопления и водоснабжения.

коммуналка, платежки, тарифы

Рост тарифов будет связан с тем, что недавно в Украине подорожали газ и электроэнергия. Как результат, это повлияет на услуги по теплоснабжению и нагреву воды.

Напомним, цены на коммуналку резко взлетят, газ и свет были только началом: «Будут платить больше на…».

Как сообщала Politeka, новые тарифы на газ разорят украинцев, кого заставят платить на 40% больше: "Размер абонплаты зависит...".

Также Politeka писала, что украинцы подняли бунт против повышения тарифов на 101%, перекрывают трассы.