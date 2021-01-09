Ось уже рік, як британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл відмовилися від королівських повноважень і намагаються заробляти самостійно

Увечері 8 січня 2020-го сімейна пара виклали в "Instagram" пост про те, що вирішили залишити ролі «працюючих членів королівської сім'ї» і стати незалежними від Єлизавети II, хоча і прололжілі надавати їй підтримку, пише Politeka.net. ЗМІ тут же охрестили процес Megxit (за прикладом Brexit).

Відразу після заяви Меган Маркл полетіла в Канаду, де подружжя встигло провести шеститижневу відпустку і залишили маленького сина Арчі Харіссона, а Гаррі залишився в Лондоні розбиратися з монаршою ріднею. 13 січня в Букінгемському палаці відбулася офіційна зустріч герцога Сассекського з його батьком, бабусею-королевою і принцом Вільямом, який так розлютився на молодшого брата, що навіть відмовився з ним обідати.

У підсумку Єлизавета II дипломатично заявила BBC, що підтримує бажання Гаррі і Меган Маркл жити окремо. Втім, вони отримали не зовсім те, що хотіли - герцоги Сассекські позбулися права представляти королеву, виступати від імені сім'ї і підтримувати благодійні фонди. Вони склали свої обов'язки 31 Березня, залишили аккаунт Sussexroyal в "Instagram", а також офіційний сайт. Незабаром Гаррі і Меган заснували новий фонд під назвою Archewell, який об'єднав зусилля з шеф-кухарем Хосе Андресом і його організацією World Central Kitchen, яка годує нужденних після природних катаклізмів і катастроф.

Тієї ж весни молода сім'я перебралася в США, де купили особняк в Каліфорнії за 15 мільйонів доларів. Там вони і провели карантин, намагаючись підтримувати громадське життя. Так Меган Маркл озвучила фільм Disney "Слон", виступала з промовою і давала публічні інтерв'ю в одному з яких зізналася, що пережила викидень і пов'язані з цим потрясіння.

Онук Єлизавети II і його дружина таки домоглися фінансової незалежності завдяки багатомільйонним контрактам зі стрімінговими платформами Netflix і Spotify і одних тільки податків заплатили на 2,4 мільйонів фунтів стерлінгів. Перед Новим роком на Spotify Виклали перший подкаст Гаррі і Меган, в якому їх півторарічний синочок привітав усіх зі святами, а сам принц заявив: «Любов завжди перемагає». Втім, користувачі Мережі не оцінили старань і відео зайняло лише 17-е місце в своїй категорії.

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