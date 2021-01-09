Українська фешн-фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала нове фото на радість фанатам

Епатажна Плакидюк, яка влаштовує яскраві фотосесії українським селебріті і водить дружбу з багатьма знаменитостями, сама не проти пофотографуватися, а результатами поділиться у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

Так, нещодавно красуня здивувала передплатників свіжим фото, на якому з'явилася в достатньому скромному образі.

Дівчина попозувала в м'якенькому фірмовому світшоті небесно-блакитного кольору, який дуже добре підійде для дому, особливо під час локдауну.

Як завжди, на обличчі Соні був накладений яскравий макіяж, а волосся гладко зачесане назад.

Треба відзначити, що на фото Плакидюк виглядала справжньою милашкою.

Це помітили і її передплатники, які закидали нову публікацію захопленими похвалами в коментарях.

"Яка красива", "Дуже миленкая", «Милашка», "Боже, Соня у вас гарні очі", - пишуть в мережі.

До цього ми повідомляли, що Плакидюк позувала просто неба у вельми відвертому образі. На ній чорний боді з напівпрозорими вставками, укорочений чорний піджак, а також спідниця з двома розрізами з боків до самої талії. У такому вбранні особливо добре помітні пристрасні Червоні панчохи, які підодягла під спідницю Соня. Доповнюють її образ яскраво-жовті рукавички і велика прикраса такого ж кольору на плечі.

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