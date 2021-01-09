Український шоумен Володимир Дантес, чоловік співачки Наді Дорофєєвої, розповів про неприємності під час відпочинку на Балі

Зірки поїхали разом відпочивати в екзотичну країну і зіткнулися як з позитивними, так і з негативними моментами, про які розповів в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net. Він розмістив фото в одних лише червоних шортах, показавши татуйований торс. Судячи з мокрого волосся, Володимир Дантес сфотографувався у відкритій душовій кабінці на свіжому повітрі, який оточує густа зелена рослинність.

"Дивацтва, які на Балі не дивні. Почну з самого побутового, але це кидається в очі, нуууу як в очі... 1. Туалетний папір. Вона тут одношарова, просто папірусна, а через високу вологість, перетворюється в..руку)) продовжимо побутовим, але вийдемо з ванних кімнат) 2. Мурахи та інша живність. Якщо вдома у мене з'явилися б мурахи, відразу б купував якісь кошти від них, панікував. Гекони... Мені іноді здається, що вони орендодавці місцеві. Павучки, жучки і т. д. все здається абсолютно нормальним. Навіть до кажанів куди менше питань, ніж у Києві", - поділився враженнями співак.

Користувачі Мережі висловилися про зовнішній вигляд і проблеми Володимира Дантеса в коментарях під фото, навіть Дмитро Монатік не втримався:

"Про руку прям дуже"; "Вова, ти такий молодець 👍 пишеш про реальні речі, а не просто як гарно на Балі😍 відгук топ😊"; "Як завжди смішно читати😂, гекони орендодавці, я рохкнула навіть від сміху"; "Божество 🙌😻"; "а фото 🔥🔥🔥 красива квіточка виріс в цьому райському саду!"; "Як у казці)"; " ще на Балі трошки стаєш Богом❤️"; "фотографії потрібно завантажувати щодня. Побачити тебе-це щось чудове".

Нагадаємо, скуйовджена Надя Дорофєєва змусила серця битися частіше, відчинивши блузу: "Дантесіков зробили?".

Як повідомляла Politeka, грайлива Дорофєєва в екстра-міні порадувала Дантеса, осідлавши залізного коня:»мисливиця".

Також Politeka писала, що пекуча Дорофєєва потрясла своїми "ягідками" в яскравому ліфчику: "я повернулася!".