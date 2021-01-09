Украинский шоумен Владимир Дантес, муж певицы Нади Дорофеевой, рассказал о неприятностях во время отдыха на Бали

Звезды поехали вместе отдыхать в экзотическую страну и столкнулись как с позитивными, так и с негативными моментами, о которых рассказал в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net. Он разместил фото в одних лишь красных шортах, показав татуированный торс. Судя по мокрым волосам, Владимир Дантес сфотографировался в открытой душевой кабинке на свежем воздухе, который окружает густая зеленая растительность.

"Странности, которые на Бали не странные. Начну с самого бытового, но это бросается в глаза, нуууу как в глаза..

1. Туалетная бумага. Она тут однослойная, просто папирусная, а из-за высокой влажности, превращается в..руку)) Продолжим бытовым, но выйдем из ванных комнат) 2. Муравьи и прочая живность. Если дома у меня появились бы муравьи, сразу бы покупал какие-то средства от них, паниковал. Гекконы... Мне иногда кажется, что они арендодатели местные. Паучки, жучки и т.д. Всё кажется абсолютно нормальным. Даже к летучим мышам куда меньше вопросов, чем в Киеве", - поделился впечатлениями певец.

Пользователи сети высказались о внешнем виде и проблемах Владимира Дантеса в комментариях под фото, даже Дмитрий Монатик не удержался:

"Про руку прям очень"; "Вова, ты такой молодец 👍 пишешь о реальных вещах, а не просто как красиво на Бали😍 отзыв топ😊"; "Как всегда смешно читать😂, гекконы арендодатели, я хрюкнула даже от смеха"; "Божество 🙌😻"; "а фото 🔥🔥🔥 красивый цветочек вырос в этом райском саду!"; "Как в сказке)"; "Еще на Бали немножко становишься Богом ❤️"; "Фотографии нужно загружать каждый день. Увидеть тебя - это нечто чудесное".

Напомним, взъерошенная Надя Дорофеева заставила сердца биться чаще, распахнув блузу: "Дантесиков сделали?".

Как сообщала Politeka, игривая Дорофеева в экстра-мини порадовала Дантеса, оседлав железного коня: «Охотница».

Также Politeka писала, что жгучая Дорофеева потрясла своими "ягодками" в ярком лифчике: "Я вернулась!".