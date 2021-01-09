Знаменита українська гімнастка і фаворитка Влада Ями на шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінова продемонструвала справжню жіночність на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, спортсменка поділилася фотографією свого ніжного вбрання, в якому вона проводить час в Дубаї. У новому пості в своєму Instagram красуня поміркувала на тему жіночності.

"Для мене жіночність складається з дуже багатьох якостей. Це не тільки краса зовнішня, але і внутрішня, наповненість зсередини. Жіночність - коли дівчина впевнена в собі ... жіночність - це та тонка грань між сексуальністю і вульгарністю. Жіночність - це наповненість. Жінка повинна бути наповнена, як посудина", - впевнена гімнастка.

На новому фото вона позує за столиком в готелі в розкішній кремовій сукні з зав'язками на шиї. Оголює плечі наряд ідеально підкреслює крихкість Анни. Для більшого ефекту дівчина зібрала волосся в високу зачіску.

Її шанувальники тут же відреагували на пост спортсменки.

"Дивлячись на фотку згадалася пісня Стінга "Desert rose". Пісня про прекрасне, яке є в цьому світі. Ось і жіночність - це те прекрасне, яке нас оточує", "чарівна", "приваблива, все продумано до дрібниць", "неймовірна", - пишуть люди.

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