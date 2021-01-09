Популярна українська співачка Тіна Кароль дуже дбайливо ставиться до свого особистого життя

Тіна намагається не говорити про особисте життя і не показує побут, уникаючи зайвої уваги. Проте, артистка любить розповідати про сина, яким дуже пишається. Зірка бачить в ньому справжнього чоловіка, тому ростить хлопчика самостійним, вчить його брати на себе відповідальність.

Нещодавно в мережі вирішили показати дитяче фото самої артистки і архівне фото Веніаміна, який виступає на ранку, як і його мама колись. Сама зірка в образі сніжинки виглядала дивно мило, а її дитина в костюмі зайчика убив мережу.

В інтерв'ю Кароль не раз відзначала, що ніколи не піднімала руку на свого сина Веніаміна, вважаючи його особистістю і виховуючи в комфортній обстановці з народження.

"Я його ніколи не била... Я сама отримувала нормально... Вважаю, що це не правильно, це якась слабкість інтелекту. Коли ви б'єте свою дитину ременем-це слабкість вашого інтелекту. Ви повинні пояснити різницю між тим і іншим", - пояснила свою позицію співачка.

Своїм основним завданням Кароль вважає виховати в своєму синові особистість, щоб він дивився на світ без внутрішніх утисків і обмежень, як це було в дитинстві зірки колись.

Також нещодавно Кароль розповіла, яким особисто для неї став 2020 рік і чому він її навчив.

Вона розповіла, що через всі потрясіння минулого року їй довелося реструктуризувати свою компанію і зайнятися іншими справами. Так, за словами співачки, тепер вони активно допомагають новому бізнесу, який через карантин переживає не найкращі часи.

«Ми створили цілу лінійку товарів, які реально викликають класний відгук у покупців. Також написала новий альбом. Для мене цей рік-рік розвінчування ілюзій. І це здорово. У 2021-й вірю менше, ніж у 2020 - й, тому я загартувалася», - підкреслила зірка.

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