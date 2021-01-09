Колишня учасниця групи "Nikita" Анастасія Кумейко вразила підтягнутою фігурою на курорті

Артистка, яка зараз виступає під псевдонімом DJ Nana, як і багато зірок, в новорічні канікули вирушила відпочити в теплі краї і поділилася яскравим кадром на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net. Красуня зображена на пляжі в купальнику з різнокольоровими візерунками, який підкреслив її форми. Образ довершили чорні сонцезахисні окуляри.

Анастасія Кумейко покрасувалася красивим зовнішнім виглядом на піщаному пляжі, залишивши позаду тропічні будиночки серед пальм. Зірка закинула руку за голову, відкинувши волосся, і показала у всій красі свій об'ємний бюст, пружні стегна, плоский живіт і засмаглі стегна.

"Поки у всіх обід, роблю вигляд, що острів тільки мій", - з гумором підписала фото Анастасія.

Користувачі соціальної мережі оцінили жарт і зовнішній вигляд співачки в коментарях під постом:

"Сліди видають, що не тільки твій))"; "Ну хто той же фоткав, значить не тільки твій😊"; "кльовий купальник)"; "красуня"; "будь ласка, приїжджай на Філіппіни в майбутньому".

Анастасія Кумейко досить часто ділиться знімками зі свого закордонного відпустки, так недавно вона виклала фото в білих тапочках і бікіні. Образ зірка доповнила яскравими окулярами. Вона покрутила в руках мандарин і полонила шанувальників своїми пластичними вигинами перед дзеркалом.

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