Настя Каменських і Потап показали безтурботні розваги на сонячному курорті

Артисти вирішили провести морозний січень на морі під променями спекотного сонця і тепер регулярно публікую кадри зі свого відпочинку. Як повідомляє Politeka.net, пара поділилася новими фото та відео у своїх сторіз.

Так, Потап показав фото, на якому вони з Настею позують на березі біля самої води. При цьому, репер в плавках тримає камеру і демонструє свій біцепс, а Каменських стоїть трохи віддалік, високо підкинувши руки і поставивши одну ногу на дошку. Співачка відпочиває в яскраво-жовтому купальнику, який підкреслює її засмагу.

Сама Каменських поділилася на своїй сторінці спекотним відео. На ньому красуня танцює тверк під запальну пісню. Настя одягнена в ліф від купальника і дуже короткі джинсові шортики, які повністю відкривають її сідниці в процесі «танцю».

Пара явно насолоджується довгоочікуваним відпочинком і компанією один одного.

Раніше ми писали, що Настя опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото з відпочинку і поділилася своїми філософськими роздумами.

Вона постала перед шанувальниками в джинсовій міні-спідниці з пікантним розрізом на стегні, в яку заправила білу сорочку тільки з одного боку. На ногах красуні можна помітити маленькі босоніжки.

Нагадаємо, Каменських убила наповал пікантною позою і відвертим зізнанням, Потап оцінить: "Як нам пощастило...".

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