Настя Каменских и Потап показали беззаботные развлечения на солнечном курорте

Артисты решили провести морозный январь на море под лучами жаркого солнца и теперь регулярно публикую кадры со своего отдыха. Как сообщает Politeka.net, пара поделилась новыми фото и видео в своих Сториз.

Так, Потап показал фото, на котором они с Настей позируют на берегу у самой воды. При этом, рэпер в плавках держит камеру и демонстрирует свой бицепс, а Каменских стоит чуть поодаль, высоко вскинув руки и поставив одну ногу на доску. Певица отдыхает в ярко-желтом купальнике, который подчеркивает ее загар.

Сама Каменских поделилась на своей странице жарким видео. На нем красотка танцует тверк под зажигательную песню. Настя одета в лиф от купальника и очень короткие джинсовые шортики, которые полностью открывают ее ягодицы в процессе «танца».

Пара явно наслаждается долгожданным отдыхом и компанией друг друга.

Ранее мы писали, что Настя опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото с отдыха и поделилась своими философскими размышлениями.

Она предстала перед поклонниками в джинсовой мини-юбке с пикантным разрезом на бедре, в которую заправила белую рубашку только с одной стороны. На ногах красотки можно заметить маленькие босоножки.

Напомним, Каменских сразила наповал пикантной позой и откровенным признанием, Потап оценит: "Как нам повезло...".

Как сообщала Politeka, Каменских раскрепощенно покрутила формами в черном бикини: "Опять поправилась или беременна?".

Также Politeka писала, что игривая Каменских облачилась в латекс и соблазнила не только взглядом: «Ох, повезло Потапу!».