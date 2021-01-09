Популярна актриса Ксенія Мішина поділилася стилнім кадром з "любовної" фотосесії з Олександром Еллертом

Ксенія намагається після фіналу "Холостячки" уникати питань про особисте життя, щоб не реагувати на критику шанувальників з приводу її вибору обранця, з яким вона вже будує плани на спільне майбутнє. Цього разу Мішина поділилася в Instagram новим фото з їх чуттєвої фотосесії, але на кадрі зірка позувала одна.

Артистка вирішила розповісти, що вже пора по чуть-чуть повертатися в затишний простір, а її шанувальники відпочили, з'їли новорічні бестселери і готові приступити до нового Insta-року.

"Минулий рік був феєричним. Я вважаю, що мої дружба і любов до Інстаграму тільки народилися.Хто зі мною з літа бачили мої перші смішні відео, приурочені до різних подій, рекламні, спонтанні або ж зрежесовані заздалегідь. Багато хто з вас пишуть, що люблять мій контент і чекають його! Мені приємно 🙏

І я щаслива, адже це моя творчість і дуже важлива частина мене. Я люблю всі стадії створення контенту. Це завжди як маленький фільм. Я бачу як здорово розкривається досвід, який я отримую на знімальному майданчику.Я кайфую від цього і я рада, що можу працювати і робити те, що люблю і те, що вмію робити!Так що не час соромитися, час проявлятися! 😝 💋 ",- написала Ксенія в Instagram.

Фанати відповіли відразу:

"Цікаво дуже Як син з Сашею ладнають? Як змінилося ваше життя після проекту і про закулісся💛; Пишіть про Вас з Сашею і знімайте побільше💚; Про вас з Сашею 💕ми вас любимо ❤️; Було б цікаво прочитати про топ 5 ваших смішних/незручних ситуацій на знімальному майданчику😅; Beautiful 💞😍; Модель просто😍💔; Чарівні😍😍😍Як Булгаковська Маргарита 🔥».

Відзначимо, після досить несподіваного фіналу закохана пара вирішила з'їхатися і вже навіть готується до розкішного весілля. За словами зіркової пари вони разом зняли окрему квартиру. Пара щасливо живе разом вже три місяці і не переживає з приводу побутових питань.

Фанати тим часом публікують на фан-акаунтах різні фото знаменитостей і показують кращі кадри з проекту. Також їм вдалося знайти рідкісні архівні фото зірок не тільки до зустрічі один з одним, але ще і в молодості.

Нагадавши, заведена» Холостячка " Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку