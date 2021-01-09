Популярная актриса Ксения Мишина поделилась стилньым кадром из "любовной" фотосессии с Александром Эллертом

Ксения старается после финала «Холостячки» избегать вопросов о личной жизни, чтобы не реагировать на критику поклонников по поводу ее выбора избранника, с которым она уже строит планы на совместное будущее. В этот раз Мишина поделилась в Инстаграм новым фото из их чувственной фотосессии, но на кадре звезда позировала одна.

Артистка решила рассказать, что уже пора по чуть-чуть возвращаться в уютное пространство, а ее поклонники отдохнули, съели новогодние бестселлеры и готовы приступить к новому Insta-году.

«Прошлый год был фееричным. Я считаю, что мои дружба и любовь к инстаграму только родились.Кто со мной с лета видели мои первые смешные видео, приуроченные к разным событиям, рекламные, спонтанные или же срежессированные заранее. Многие из вас пишут, что любят мой контент и ждут его! Мне приятно 🙏

И я счастлива, ведь это мое творчество и очень важная часть меня. Я люблю все стадии создания контента. Это всегда как маленький фильм. Я вижу как здорово раскрывается опыт, который я получаю на съёмочной площадке.Я кайфую от этого и я рада, что могу работать и делать то, что люблю и то, что умею делать!Так что не время стесняться, время проявляться! 😝💋», -написала Ксения в Инстаграм.

Фанаты ответили сразу:

«Интересно очень как сын с Сашей ладят? Как изменилась ваша жизнь после проэкта и о закулисье💛; Пишите про Вас с Сашей и снимайте побольше💚; Про вас с Сашей 💕мы вас любим ❤️; Было бы интересно прочитать про топ 5 ваших смешных/неловких ситуаций на съёмочной площадке😅; Beautiful 💞😍; Модель простo😍💔; Неотразимы😍😍😍Как Булгаковская Маргарита 🔥».

Отметим, после довольно неожиданного финала влюбленная пара решила съехаться и уже даже готовится к роскошной свадьбе. По словам звездной пары они вместе сняли отдельную квартиру. Пара счастливо живет вместе уже три месяца и не переживает по поводу бытовых вопросов.

Фанаты тем временем публикуют на фан-аккаунтах различные фото знаменитостей и показывают лучшие кадры из проекта. Также им удалось найти редкие архивные фото звезд не только до встречи друг с другом, но еще и в молодости.

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе