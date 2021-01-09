Відома українська телеведуча Катя Осадча приміряла грайливий образ під час закордонного відпочинку в жаркій країні

Як повідомляє Politeka.net, в перерві між зйомками вона разом зі своїм чоловіком і колегою Юрієм Горбуновим проводять відпустку в місті Дубай, що в Об'єднаних Арабських Еміратах, вони вже встигли позасмагати на пляжі і покататися на яхті. Тепер зірка розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото, зроблене під час прогулянки по зеленій галявині поруч з тропічними пальмами.

Катерина Осадча одягла легку жовту сукню з кораловими візерунками, в'єтнамки зі штучною трояндочкою, чорні окуляри і солом'яний капелюх, волосся вона зібрала в тугий пучок на потилиці. Ведуча програми "Світське життя" різко покрутилася на місці, дозволивши подолу вбрання Піднятися високо в повітря. Судячи з виразу обличчя, така витівка насмішила веселу красуню і підняла їй настрій моментально.

"Щасливих свят", - побажала Катя в описі.

Багатьох користувачів соцмережі потішив яскравий і життєстверджуючий знімок Осадчої, про що вони повідомили в коментарях:

"Як сонячно 😍 Новий рік пройшов, тепер можна і весну включити 🥰"; " мені теж подобається жовтий колір)"; " Сонячна ❤️"; " дуже яскраве сонячне фото 🏵🏵🌼🌼🌼☀️☀️🌞🌝"; "класного сонячного відпочинку вам 😍"; "яка принадність 😍 гарного відпочинку💝".

Нагадаємо, що Осадча в шикарній сукні без сорому виставила ніжки, Горбунов в захваті

Як повідомляла Politeka, розімліла Осадча задерла сукню і засмущала "повітряним" образом на яхті: "Люблю море і..."

Також Politeka писала, що спекотна Осадча зачарувала розкутим виглядом в купальнику, Горбунов не залишився осторонь: "Ух ти, супер"