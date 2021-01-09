Відомий Dj Анастасія Кумейко, яка раніше виступала в дуеті "Nikita" вирушила на зимові канікули в жаркі країни і закидала мережу яскравими знімками

Нову фотографію знаменитість розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Як відомо, Кумейко вже цілий тиждень приймає сонячні ванни і плескається в блакитній воді на популярному курорті. Артистка раз у раз викладає яскраві фотографії, на яких демонструє свою бездоганну фігуру в різних купальниках. Але ось її відпочинок добігає кінця, про що вона повідомила своїм підписникам і покрасувалася згорілим тілом в ніжно-білому бікіні.

Треба відзначити, що на задньому тлі у артистки виднівся морський пейзаж неймовірної краси.

"Протриматися весь тиждень і згоріти за день до вильоту ✅

Рожевий фламінго летить додому 😂», - жартівливо написала Анастасія.

Користувачі Мережі почали коментувати фото.

"Який ніжний красивий купальник 🎀", Купальник просто айс"," а у нас тут всі сині 😨 після свят", "Яка засмагла", "Дитя заходу", - пишуть в мережі.

До цього Анастасія Кумейко покрасувалася красивим зовнішнім виглядом на піщаному пляжі, залишивши позаду тропічні будиночки серед пальм. Зірка закинула руку за голову, відкинувши волосся, і показала у всій красі свій об'ємний бюст, пружні стегна, плоский живіт і засмаглі стегна.

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