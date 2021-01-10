Українські артисти цієї зими масово вирішили порадувати прихильниць не по-зимовому спекотними фото з відпочинку

Politeka.net зібрала найяскравіші кадри з українськими зірками, які вирушили розважатися в жаркі країни.

Так, співак Віталій Козловський вирішив похвалитися ідеальним рельєфним тілом з кубиками преса на фотографіях з Єгипту. Артист абсолютно не соромлячись показував, як виглядає в одних плавках під високими єгипетськими пальмами.

А ось відомий танцюрист і суддя «Танців з зірками» Влад Яма встиг насолодитися відпочинком в Дубаї ще в листопаді. Він відправився на море з дружиною і сином і пізніше опублікував спільне фото, на якому все сімейство катається на падлборді. Сам хореограф при цьому позував у білих плавках з червоним принтом.

Насолоджуватися сімейним відпочинком відправився і співак Дмитро Монатік. Зараз він проводить час на Мальдівах зі своєю дружиною і синами. Артист поділився веселим відео, на якому показав, як стрибає в басейн, а потім намагається щось вимовити під водою. При цьому на кадрах можна помітити татуювання артиста, які він рідко демонструє в житті.

Відправився відпочивати зі своєю дружиною Надею Дорофєєвою і музикант Володимир Дантес. На новому фото зі спекотного Балі він позує в червоних плавках, демонструючи підтягнуте тіло і великі татуювання.

Потрібно відзначити, що шанувальниці артистів явно в захваті від таких кадрів.

"Божество", "Мауглі", "Геракл", "о, господи", "Мммм...яке тіло у мавпочки, а точніше у мавпа", - пишуть під відповідними фото.

Нагадаємо, Монатік в трусах насмішив Дорофєєву і Брежнєву, відео яскравої витівки: "Ти такий класний".

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