Курс валют в Україні обрадує українців невеликим зміцненням гривні

Як пише Politeka.net з посиланням на офіційний сайт Національного банку України, за вихідні українська гривня трохи зміцніє і відіграє у долара кілька копійок. Втім, європейська валюта не збирається поступатися гривні, тому покаже зворотний результат.

Так, у понеділок, 11 січня 2021 року, 1 Долар можна буде купити за 28,28 Гривень, у той час як у п'ятницю «зелені» продавали за 28,4 гривень за одиницю. Таким чином, за вихідні долар подешевшав більш ніж на 10 копійок.

Євро за вихідні трохи зміцнів. 11 січня 1 євро можна буде купити за 34,9 Гривень, у той час як у п'ятницю європейську валюту продавали за 34,84 гривні за одиницю.

Російські рублі теж трохи подорожчали. У понеділок 10 рублів продаватимуть за 3,84 гривні, в той час як перед вихідними їх можна було купити за 3,79 гривень.

Варто відзначити, що економічні експерти не бачать передумов для швидкого зростання курсу долара. Відзначається, що курс буде знаходитися в районі 28-28,5 гривень, то показуючи зростання, то падіння.

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