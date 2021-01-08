Курс валют в Украине 8 января застынет перед грандиозным падением, НБУ решил поддержать гривну в борьбе с долларом

Об этом свидетельствует прогноз, представленный специалистами из национального регулятора, рассказывает Politeka.

Эксперты утверждают, что после окончания затяжных выходных, доллар рухнет на 11,81 пункт. Давление гривны будет продолжаться уже второй рабочий день, ведь до этого «вечнозеленый» также потерял несколько позиций.

Совершенно иной картина будет с курсом евро. Он после выходных подорожает на 6,3 позиции.

Курс валют в Украине 8 января будет следующим:

100 долларов – 2849,28 грн;

100 евро – 3484,6 грн.

Гривна также атакует российский «деревянный». Рубль можно будет купить всего лишь за 0,37 копеек.

Как сообщалось до этого, после Нового года украинцев ждет небольшое укрепление национальной валюты

Такой прогноз дали эксперты в еженедельном экономическом обзоре Ukraine Economic Outlook. Отмечается, что после Нового года в стране будет профицит валюты. Это значит, что доллар немного ослабнет. Курс валюты вернется в коридор 27,7-28,2 грн за доллар.

Напомним, что курс доллара может рвануть еще до Нового года, НБУ предупредил украинцев: «Является рекордным…».

Как сообщала Politeka, доллар громко грохнется после выходных, курс валют от НБУ удивит украинцев: что будет с гривной.

Также Politeka писала, что угроза дефолта, глава Минфина напомнил украинцам об обязательствах: "Мы должны и будем...".