Курс валют в Украине 27 декабря застынет перед новым падением, гривна взбесится и атакует доллар и евро

Как сообщает Politeka, таким является прогноз специалистов.

Сегодня стодолларовая купюра не сменит своих показателей, однако в первый рабочий день ожидается падение. Гривна отобьет у него 10,04 пункта.

Евро также рухнет после выходных, хотя и не так сильно. Экономисты прогнозируют укрепление гривны на 5,55 пунктов.

Курс валют в Украине 27 декабря будет таким:

100 долларов – 2845,51 грн;

100 евро – 3461,56 грн.

Достанется на этом фоне и российскому рублю. Гривна будет удерживать «деревянный» на уровне 3,7814 грн за десятибанкнотную купюру.

До этого мы рассказывали, что после Нового года украинцев ждет небольшое укрепление национальной валюты

Такой прогноз дали эксперты в еженедельном экономическом обзоре Ukraine Economic Outlook. Отмечается, что после Нового года в стране будет профицит валюты. Это значит, что доллар немного ослабнет. Курс валюты вернется в коридор 27,7-28,2 грн за доллар.

Напомним, что курс доллара может рвануть еще до Нового года, НБУ предупредил украинцев: «Является рекордным…».

Как сообщала Politeka, доллар громко грохнется после выходных, курс валют от НБУ удивит украинцев: что будет с гривной.

Также Politeka писала, что угроза дефолта, глава Минфина напомнил украинцам об обязательствах: "Мы должны и будем...".