Курс валют в Украине 9 января заставит граждан обрадоваться, поскольку национальная валюта атакует «вечнозеленый»

Таким является прогноз специалистов, передает Politeka.

В частности, американский «вечнозеленый» с Бенджамином Франклином после затяжных выходных обрушится. Гривна «откусит» 0,1181 копейку. Это уже не первый день, когда гривна сокрушает американскую "гордость".

А вот европейская валюта наоборот, продолжит набирать обороты. Ожидается, что курс поднимется на 0,063 копейки.

Курс валют в Украине на 9 января:

Доллар – 28,4028 грн;

Евро – 34,846 грн.

Сосредоточит свое внимание украинская гривна на российском «деревянном». Ожидается, что за него придется отдать 0,37 копеек.

Напомним, лидер среди криптовалют биткоин обновил исторический максимум, превысив суммарный объем фьючерсов на 100 миллиардов долларов. Данная цифра является новым историческим максимум для новоиспеченной валюты.

Больше всего объемов приходится на Binance Futures, в портфеле которой договоров на 31,8 миллиардов долларов.

Напомним, что курс доллара может рвануть еще до Нового года, НБУ предупредил украинцев: «Является рекордным…».

Как сообщала Politeka, доллар громко грохнется после выходных, курс валют от НБУ удивит украинцев: "Гривну ждет настоящий крах, готовьтесь..."

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