Курс валют в Украине обрадует украинцев небольшим укреплением гривны
Как пишет Politeka.net со ссылкой на официальный сайт Национального банка Украины, за выходные украинская гривна немного окрепнет и отыграет у доллара несколько копеек. Впрочем, европейская валюта не собирается уступать гривне, поэтому покажет обратный результат.
Так, в понедельник, 11 января 2021 года, 1 доллар можно будет купить за 28,28 гривен, в то время как в пятницу «зеленые» продавали за 28,4 гривен за единицу. Таким образом, за выходные доллары подешевели более чем на 10 копеек.
Евро за выходные немного окреп. 11 января 1 евро можно будет купить за 34,9 гривен, в то время как в пятницу европейскую валюту продавали за 34,84 гривны за единицу.
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Российские рубли тоже немного подорожали. В понедельник 10 рублей будут продавать за 3,84 гривны, в то время как перед выходными их можно было купить за 3,79 гривен.
Стоит отметить, что экономические эксперты не видят предпосылок для быстрого роста курса доллара. Отмечается, что курс будет находиться в районе 28-28,5 гривен, то показывая рост, то падение.
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