Популярна співачка Надя Дорофєєва розповіла, що їй довелося пережити на відпочинку

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала кілька сторіс, в яких розповіла про неприємну ситуацію, в яку вона потрапила разом зі своїм чоловіком, співаком Володимиром Дантесом.

Як відомо, зараз парочка відпочиває за кордоном. Коли вони повернулися в готельний номер, у своїй спальні зірки виявили змію. Надя показала, як працівники готелю ловили змію, а також записала відео після інциденту. Дорофєєва лежала в ліжку, розповідаючи про подію.

"Так, друзі, таке зі мною вперше в житті сталося. І дуже неприємна звичайно ситуація. Ми прям охреніли. Зараз ми вже лягли і стрьомно розуміти, що змія повзала прямо біля нашого ліжка. Зараз якось спати буде дуже весело, але що робити? Добраніч», - зазначила стривожена Надя.

Варто відзначити, що під час відпочинку в екзотичних країнах зустріти змію – звичайна практика, але знайти її в своїй спальні – зовсім інша справа. Не дивно, що співачка боялася заснути після пережитого.

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва з Дантесом розбурхали шанувальників кадрами з відпочинку. Співачка позувала поруч з коханим в розкритій блузі поверх купальника і бейсболці, а Дантес був одягнений в чорну сорочку.

Нагадаємо, що Дорофєєва потрясла пружними сідницями в крихітному бікіні:"яка богиня".

Як повідомляла Politeka, пекуча Дорофєєва потрясла своїми "ягідками" в яскравому ліфчику: "я повернулася!".

Також Politeka писала, що грайлива Дорофєєва в екстра-міні порадувала Дантеса, осідлавши залізного коня:"мисливиця".