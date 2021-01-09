Популярная певица Надя Дорофеева рассказала, что ей пришлось пережить на отдыхе

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала несколько сторис, в которых рассказала о неприятной ситуации, в которую она попала вместе со своим мужем, певцом Владимиром Дантесом.

Как известно, сейчас парочка отдыхает за границей. Когда они вернулись в отельный номер, в своей спальне звезды обнаружили змею. Надя показала, как работники отеля ловили змею, а также записала видео после инцидента. Дорофеева лежала в кровати, рассказывая о происшествии.

«Да, друзья, такое со мной впервые в жизни случилось. И очень неприятная конечно ситуация. Мы прям охренели. Сейчас мы уже легли и стремно понимать, что змея ползала прямо возле нашей кровати. Сейчас как-то спать будет очень весело, но что делать? Спокойной ночи», - отметила встревоженная Надя.

Стоит отметить, что во время отдыха в экзотических странах встретить змею – обычная практика, но найти ее в своей спальне – совсем другое дело. Не удивительно, что певица боялась уснуть после пережитого.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева с Дантесом взбудоражили поклонников кадрами с отдыха. Певица позировала рядом с любимым в распахнутой блузе поверх купальника и бейсболке, а Дантес был одет в черную рубашку.

Напомним, что Дорофеева потрясла упругими ягодицами в крохотном бикини: "Какая богиня".

Как сообщала Politeka, жгучая Дорофеева потрясла своими "ягодками" в ярком лифчике: "Я вернулась!".

Также Politeka писала, что игривая Дорофеева в экстра-мини порадовала Дантеса, оседлав железного коня: «Охотница».