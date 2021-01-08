Українська співачка та екс-учасниця гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва красиво порухалася на камеру

Відома артистка зараз відпочиває разом з чоловіком, Володимиром Дантесом, в теплих краях, пише Politeka.net. Зірка поділилася своєю життєрадісністю в сторіс Instagram і "Тік Ток". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах струнка кокетка влаштувала гарячі танці. Надя одягла жовтий ліфчик і короткі, але вільні шортики.

Плечі зірки прикрила сорочка, яку вона розчахнула для ефектності кадрів.

Співачка рухалася під музику, хвалячись плоским животиком і тонкою талією. Також на одному з кадрів Дорофєєва повернулася до камери боком і потрясла своїми "булочками" в стилі тверк.

"Тік Ток, я повернулася!",- підписала кадри співачка.

За півгодини пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.

"Все-таки не розучилася"," навчи Вову якомусь танцю з ТТ і зніміть разом😏 🤞 🔥", " як ми сумували за Тік Ток 😄 💕 💕"," зніми з Вовою"," побільше танціів😍прекрасно рухаєшся❤"," танці Наді це окремий вид мистецтва🥰 🥰", " ❤️вчора по телевізору показували що впала найкрасивіша зірка. Питання: тобі не боляче було?", "Супер", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва одягла шолом і сміливо піднялася на залізного коня. Образ доповнив короткий топік тілесного кольору і шльопанці.

Варто відзначити, що виглядала артистка чудово. Образ зухвалої байкерші припав їй до серця, і, напевно, порадував її чоловіка Володимира Дантеса.

Нагадаємо, що розкута Дорофєєва показала своє безсоромність в костюмі з вирізами на стегнах: "Ну що за шедевр...".

Як повідомляла Politeka, скуйовджена Надя Дорофєєва змусила серця битися частіше, відчинивши блузу: "Дантесіков зробили?".

Також Politeka писала, що Дорофєєва потрясла пружними сідницями в крихітному бікіні:"яка богиня".