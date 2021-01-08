Українська співачка та екс-учасниця гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва порадувала шанувальників спокусливим фото

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото з Балі, де вона разом з чоловіком Володимиром Дантесом і друзями відпочиває після напруженого року. На знімку струнка красуня в міні-шортиках намагалася піднятися на мотоцикл. Надя одягла шолом і сміливо забралася на залізного коня. Образ доповнив короткий топік тілесного кольору і шльопанці.

Варто відзначити, що виглядала артистка чудово. Образ зухвалої байкерші припав їй до лиця, і, напевно, порадував її чоловіка Володимира Дантеса.

"Мисливиця", - підписала фото зірка, дублюючи напис на мотоциклі.

Нагадаємо, що перед від'їздом артистки на відпочинок стало відомо, що вона займе одне з крісел шоу «Голос країни». Артистка, яка в 2020 році почала сольну кар'єру, стане тренером проекту разом з Тіною Кароль, Дімою Монатіком і Олегом Винником.

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва здивувала фанатів витівкою на відпочинку. Красуня скористалася становищем і поцілувала свого друга Яна Гордієнко, поки Володимир Дантес міцно спав на сонечку. Судячи з кадрів, компанія відпочивала на одному з пляжів Балі.

Нагадаємо, що розкута Дорофєєва показала свою безсоромність в костюмі з вирізами на стегнах: "Ну що за шедевр...".

Як повідомляла Politeka, скуйовджена Надя Дорофєєва змусила серця битися частіше, відчинивши блузу: "Дантесіков зробили?".

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