Екс-солістка "ВІА Гри", фіналістка шоу "Танці з зірками" Надія Мейхер полонила яскравим портретом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала фото, на якому показала себе зблизька. Красуня була одягнена в чорне вбрання з пір'ям. Вона піднесла руки до обличчя, в результаті чого її витончене обличчя виявилося обрамлене пір'ям. На шиї і руках 38-річної артистки красувалися прикраси. Ідеальний непомітний макіяж надав зовнішності зірки казковості і загадковості. Варто відзначити, що на фото Мейхер була схожа на чорного лебедя.

"Хто сьогодні залишив осад в душі твоїй, Ангел мій?

Ким заповнені думки твої?

До дна випиваючи сокровенне,

Ти радієш", - підписала свій пост віршем Надія.

У коментарях співачці залишили масу слів захоплення і компліментів.

"Шикарне фото!", "Очманіти", "Прекрасна", "ви божественно красиві", "шалено красива", "ластівка", "не можу намилуватися, красуня", "Боже, яка краса неземна! Скільки жіночності, чуттєвості і краси!", "Надія, з вас треба картини малювати, дуже глибоке фото!", "Прикраси меркнуть на вашому тлі", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Надія Мейхер блиснула пишним бюстом у відвертій сукні з корсетним верхом.

Нагадаємо, що хтива Мейхер в червоних шовках блиснула "забороненим плодом": мистецтво зваблювання.

Як повідомляла Politeka, фігуриста Надя Мейхер заворожила бездонним декольте і млосним виглядом в оксамиті: "на межі пристойності".

Також Politeka писала, що ефектна Мейхер в червоному оксамиті з небезпечним розрізом зачарувала Горбунова на "Голос країни": "вона крута...".