Екс-солістка "ВІА Гри" Надія Мейхер віртуозно полонила своїм образом і талантом

Як передає Politeka.net, 38-річна артистка опублікувала свіже фото в "сторіз" в Instagram, на якому вразила красою у вдало підібраному вбранні, в якому вона з'явилася на проекті "Голос країни 11".

Мейхер вирішила виступити перед своїми колегами, суддями проекту - Тіною Кароль, Надею Дорофєєвою, Дмитром Монатіком і Олегом Винником. Красуня вибрала для виступу шикарне оксамитове плаття червоного відтінку зі спокусливим розрізом знизу, що межує з нормами пристойності.

Чи повернуться до неї судді, Надію не сильно турбує, для неї це просто черговий виклик.

"Мені здається, це дуже здорово взяти участь в такому проекті, який вже йде не один сезон. Із задоволенням заспіваю одну зі своїх улюблених пісень... Цей проект- він відкриває нові обличчя, нові голоси, або відносно нові, але не тих, хто давно в шоу-бізі і творчості ... І з трьома дітьми", - процитували Мейхер ТСН.

Як би там не було, але Надії вже відразу вдалося вразити ведучого Юрія Горбунова. Шоумен не втримався, щоб не похвалити співачку, коментуючи її появу на шоу.

"Я думаю, якісь свої оперні справи, які вона останнім часом втілює в життя. Ми цього року так близько довго з Надею спілкуємося і в "Вуйках" і в "Танцях", що я очікував що вона буде в "Голосі". Я бажаю Наді успіху, вона крута", - поділився Горбунов.

Раніше ми повідомляли, Мейхер звела з розуму розкішним образом в атласному корсеті з пікнатним вирізом і спідниці-"тюльпан". Надія позувала біля новорічної ялинки, пококетувавши на камеру. На одному з фото зірка грайливо закусила мізинчик, стрельнувши оченятами.

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Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра стане зіркою "Голосу країни«, сенсаційна заява:" із задоволення заспіваю..."