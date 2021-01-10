С нее можно рисовать картины

Экс-солистка "ВИА Гры", финалистка шоу «Танці з зірками» Надежда Мейхер пленила ярким портретом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала фото, на котором показала себя вблизи. Красотка была одета в черный наряд с перьями. Она поднесла руки к лицу, в результате чего ее изящное лицо оказалось обрамлено перьями. На шее и руках 38-летней артистки красовались украшения. Идеальный неброский макияж придал внешности звезды сказочности и загадочности. Стоит отметить, что на фото Мейхер была похожа на черного лебедя.

«Кто сегодня оставил осадок в душе твоей, Ангел мой?

Кем заполнены мысли твои?

До дна выпивая сокровенное,

Ты радуешься», - подписала свой пост стихотворением Надежда.

В комментариях певице оставили массу слов восхищения и комплиментов.

«Шикарное фото!», "Обалдеть", «Прекрасная», «Вы божественно красивы», «Безумно красива», «Ласточка», «Не могу налюбоваться, красотка», «Боже, какая красота неземная! Сколько женственности, чувственности и красоты!», «Надежда, с вас надо картины рисовать, очень глубокое фото!», «Украшения меркнут на Вашем фоне», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Надежда Мейхер сверкнула пышным бюстом в откровенном платье с корсетным верхом.

Напомним, что сладострастная Мейхер в красных шелках сверкнула "запретным плодом": искусство обольщения.

Как сообщала Politeka, фигуристая Надя Мейхер заворожила бездонным декольте и томным видом в бархате: "на грани приличия".

Также Politeka писала, что эффектная Мейхер в красном бархате с опасным разрезом околдовала Горбунова на "Голос країни": "Она крутая...".