Екс-солістка "ВІА Гра" Надія Мейхер полонила соковитим образом на новому фото

Як передає Politeka.net, 38-річна співачка опублікувала свіжий кадр в "сторіз" в Instagram, ступінь відвертості якого зашкалює.

Багато хто захоплюється чуттєвим голосом артистки, але на на цьому знімку брюнетка продемонструвала ще одну свою суперздатність - Надія віртуозно показала спокусу, точно знаючи, що треба публіці.

Так, Мейхер позувала в червоному шовковому вбранні з мегавідвертим декольте, облямованим мереживом. Побачивши таку красу, напевно, зітхнув не один шанувальник - прямо мрія всіх чоловіків.

Співачка торкнулася однією рукою шиї - вірніше, перлового кольє, а іншою обняла себе за талію. При цьому зірка, зі злегка розпатланою зачіскою, млосно опустила погляд та відкрила ротик.

До речі, не тільки глибиною декольте вразила красуня. Шовк зрадницьки зісковзнув, оголивши її апетитну ніжку.

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилися зворушливі кадри з одного з концертів Мейхер. Так, під час виступу на сцену до артистки піднялася її мама Галина Грановська. Жінки тепло обнялися - а серця шанувальників занили.

"Неможливо було стримати сльози", - підписали в Мережі кадри.

Але справжнє захоплення у глядачів виникло, коли Галина Грановська почала співати українську народну пісню «Не та ружа, що за садом». Багатьох підкорив її голос - зрозуміло, звідки у дочки такий талант. Надія в цей час стояла поруч дбайливо притримуючи мікрофон.

Примітно, що мама Мейхер з дитинства мріяла стати співачкою, але не отримавши підтримки від рідних, залишила цю ідею.

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