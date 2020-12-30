Екс-солістка "ВІА Гра" Надія Мейхер полонила соковитим образом на новому фото
Як передає Politeka.net, 38-річна співачка опублікувала свіжий кадр в "сторіз" в Instagram, ступінь відвертості якого зашкалює.
Багато хто захоплюється чуттєвим голосом артистки, але на на цьому знімку брюнетка продемонструвала ще одну свою суперздатність - Надія віртуозно показала спокусу, точно знаючи, що треба публіці.
Так, Мейхер позувала в червоному шовковому вбранні з мегавідвертим декольте, облямованим мереживом. Побачивши таку красу, напевно, зітхнув не один шанувальник - прямо мрія всіх чоловіків.
Співачка торкнулася однією рукою шиї - вірніше, перлового кольє, а іншою обняла себе за талію. При цьому зірка, зі злегка розпатланою зачіскою, млосно опустила погляд та відкрила ротик.
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До речі, не тільки глибиною декольте вразила красуня. Шовк зрадницьки зісковзнув, оголивши її апетитну ніжку.
Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилися зворушливі кадри з одного з концертів Мейхер. Так, під час виступу на сцену до артистки піднялася її мама Галина Грановська. Жінки тепло обнялися - а серця шанувальників занили.
"Неможливо було стримати сльози", - підписали в Мережі кадри.
Але справжнє захоплення у глядачів виникло, коли Галина Грановська почала співати українську народну пісню «Не та ружа, що за садом». Багатьох підкорив її голос - зрозуміло, звідки у дочки такий талант. Надія в цей час стояла поруч дбайливо притримуючи мікрофон.
Примітно, що мама Мейхер з дитинства мріяла стати співачкою, але не отримавши підтримки від рідних, залишила цю ідею.
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