Переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт змусив публіку заздрити одним пікантним фото

Як повідомляє Politeka.net, головна героїня проекту "Холостячка" Ксенія Мішина і переможець шоу Олександр Еллерт не розлучалися після зйомок фіналу, живуть разом і планують весілля. Тим часом в мережі з'являються все нові знімки знаменитостей.

Так, на фанатській сторінці проекту "Холостячка" в Instagram опублікували знімок, де позують учасники шоу, в тому числі і Олександр Еллерт.

При цьому всі учасники першого сезону "Холостячки" потрапили в камери фотографів в одних тільки плавках і пляжному взутті. Однак їм однозначно нічого приховувати! Більшість з них виглядають відмінно. І явно стежать за своїми формами.

Так, Олександр Еллерт позує в шортах пастельного рожевого відтінку - і відразу стає зрозумілим, що у нього трохи обвислий животик. Хоча, можливо, це просто невдалий кадр. Його пляжний образ доповнює широкий ланцюжок і яскраві лимонного кольору шльопанці.

Захоплення шанувальників "обрушилося" в схвальних коментарях – фоловери захопилися неймовірною локацією, де було знято фото і красою українських хлопців.

"ні, краще одного і на все життя, вічності хочеться, сезонності немає", "Браво💖", "Альфа-самці🔥", "ви просто Супер класні💯", "супермени😍".

Нагадаємо, заведена» Холостячка " Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку.