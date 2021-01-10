Победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт заставил публику завидовать одним пикантным фото

Как сообщает Politeka.net, главная героиня проекта "Холостячка" Ксения Мишина и победитель шоу Александр Эллерт не расставались после съемок финала, живут вместе и планируют свадьбу. Тем временем в сети появляются все новые снимки знаменитостей.

Так, на фанатской странице проекта "Холостячка" в Instagram опубликовали снимок, где позируют учасники щоу, в том числе и Александр Эллерт.

При этом все учасники первого сезона "Холостячки" попали в камеры фотографов в одних только плавках и пляжной обуви. Однако им однозначно нечего скрывать! Большинство из них выглядят отлично. И явно следят за своими формами.

Так, Александр Эллерт позирует в шортах пастельного розового оттенка - и сразу становится понятным, что у него немного обвисший животик. Хотя, возможно, это просто неудачный кадр. Его пляжный образ дополняет широкая цепочка и яркие лимонного цвета шлепки.

Восторг поклонников "обрушился" в лестных комментариях – фолловеры восхитились невероятной локацией, где было снято фото и красотой украинских парней.

"нет, лучше одного и на всю жизнь, вечности хочется, сезонности нет", "Браво 💖", "Альфа-Самцы🔥", "Вы просто Супер классные💯", "Супермены😍".

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе.