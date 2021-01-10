Актриса Ксенія Мішина показала себе в компанії знаменитих красенів
Як повідомляє Politeka.net, українська актриса Ксенія Мішина, яка вже не вважається "холостячкою", насолоджується своїм новим статусом - коханої жінки коміка Олександра Еллерта.
Зараз Ксенія продовжує активно зніматися в кіно і серіалах, про що вона розповіла в Instagram, запостивши кадри зі зйомок серіалу "Клятва лікаря", де вона зіграла лікаря "швидкої допомоги".
Судячи зі знімків, Ксенія з радістю поринула в свою нову роботу - і продовжує ділитися моментами зі зйомок. Наприклад, вона раніше постила фото з кавою, мабуть, в перерві між роботою на майданчику вона захотіла підбадьоритися.
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На нових кадрах вона мило кривляється в компанії актора Олександра Піскунова, обидва позують у своїх кіношних образах лікарів. Тим часом на екранах показують іншу картину, де вони зіграли разом молоду пару. На кадрах з фільму актори лежать разом в ліжку, притискаючись один до одного.
"Пустун. Поки ми обідаємо і осягаємо нові горизонти кіно, нас показують по телеку в "Двох надіях", - підписала актриса фото.
На інших кадрах вона зізналася, що дуже втомилася і їй просто необхідні вихідні. А як же Еллерт? А Еллерту тим часом не позаздриш, адже у Ксенії схоже дуже забитий роботою графік.
На жаль користувачі Мережі не зможуть залишити свої коментарі під кадрами, адже їх Ксенія Мішина опублікувала в своєму Особистому Instagram - Stories.
Нагадаємо, заведена» Холостячка " Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку.