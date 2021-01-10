Українська співачка та екс-учасниця гурту "Время и стекло", Надя Дорофєєва, похвалилася черговим фото з Балі

Відома артистка зараз відпочиває зі своїм чоловіком, Володимиром Дантесом, в теплих краях, пише Politeka.net. Красуня ділиться кадрами свого проведення часу в Instagram.

Цього разу гаряча Надя похвалилася стрункою фігурою в легкому костюмчику. Топік підстрибнув, оголивши її пружний животик, а тонку талію підкреслила спідничка на високій посадці.

Міні дало можливість розглянути стрункі ніжки знаменитості.

Дорофєєва вирішила показати, як виглядає без макіяжу. Вона розпатлала волосся і відкрила губи, знімаючи себе на телефон.

Вид здавався навіть трохи "пом'ятим", але від цього зірка не втрачала своєї привабливості.

"Здається, я вже люблю Bali 💛", - підписала фото зірка.

Фото було зроблено в ванній зі стелею зі стекол.

Всього за 40 хвилин пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"😍😍така гарненька 😍", "Дуже подобається твій наряд 🔥♥️", "Сонечко, поїж 👄😁👍", "Скелетик трохи😉😅", "Мені так подобається твій образ😍", "Така худа", "Доброго вам відпочинку😍🔥", "Балійська принцеса ❤️", "Дуже гарне вбрання!!!!💜 😍 ", "Здається ти п'яна, в соплях!!!🔩 🔩 🔩 ", "Тут на маму дуже схожа😍", "як його можна не любити )", "ну та не дивлячись на змію в спальні,ви вже любите Балі😅", "Палаюча Сліпуча красуня😍", "нестерпно красива, Моя перлинка, намистинка, пантерка. Люблю і обожнюю тебе, Надюля😎 😘 😍 🔥, ти мій кумир🙌 💋 💃 😻", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що розкута Дорофєєва показала своє безсоромність в костюмі з вирізами на стегнах: "Ну що за шедевр...".

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