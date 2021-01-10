Украинская певица и экс-участница группы "Время и стекло", Надя Дорофеева, похвасталась очередным фото с Бали

Известная артистка сейчас отдыхает со своим мужем, Владимиром Дантесом, в теплых краях, пишет Politeka.net. Красотка делится кадрами своего времяпрепровождения в Инстаграм.

В этот раз горячая Надя похвасталась стройной фигурой в легком костюмчике. Топик подпрыгнул, оголив ее упругий животик, а тонкую талию подчеркнула юбочка на высокой посадке.

Мини дало возможность рассмотреть стройные ножки знаменитости.

Дорофеева решила показать, как выглядит без макияжа. Она растрепала волосы и приоткрыла губы, снимая себя на телефон.

Вид казался даже немного "помятым", но от этого звезда не теряла своей привлекательности.

"Кажется, я уже люблю Bali 💛", - подписала фото звезда.

Фото было сделано в ванной с потолком из стекол.

Всего за 40 минут пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.

"😍😍такая хорошенькая 😍", "Очень нравится твой наряд 🔥♥️", "Солнышко, покушай 👄😁👍", "Скелетик чуть-чуть😉😅", "Мне так нравится твой образ😍", "Такая худая", "Хорошего вам отдыха😍🔥", "Балийская принцесса ❤️", "Очень красивый наряд!!!!💜😍", "Кажется ты пьяная, в соплях!!!🔩🔩🔩", "Тут на маму очень похожа 😍", "Как его можно не любить )", "Ну да не смотря на змею в спальне,вы уже любите Бали😅", "Горящая Ослепительная Красавица 😍", "Невыносимо красивая, моя жемчужинка, бусинка, пантерка. Люблю и обожаю тебя, Надюля😎😘😍🔥, ты мой кумир🙌💋💃😻", - написали пользователи сети.

Напомним, что раскованная Дорофеева показала свое бесстыдство в костюме с вырезами на бедрах: "Ну что за шедевр...".

Как сообщала Politeka, взъерошенная Надя Дорофеева заставила сердца биться чаще, распахнув блузу: "Дантесиков сделали?".

Также Politeka писала, что Дорофеева потрясла упругими ягодицами в крохотном бикини: "Какая богиня".