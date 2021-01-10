Прима-балерина, суддя «Танців з зірками» Катерина Кухар відверто розповіла про сварки з чоловіком

Як передає Politeka.net, артистка дала чесне інтерв'ю телеведучій Маші Єфросиніній, де обговорила особисте життя, а також проект «Танці з зірками». Кухар зазначила, що є кілька причин для конфлікту.

"Протягом стількох років діє три моменти, через які ми з ним можемо лаятися. Ні, чотири. Перша - це його швидка їзда. Стоянов шумахер і мене іноді це виводить з себе. Друге - виховання дітей! Він дозволяє дітям абсолютно все. Я вважаю, що у дітей повинен бути певний режим", - розповіла Кухар.

Вона згадала, що для неї стало шоком розлучення Анджеліни Джолі і Бреда Пітта, причиною якого послужили різні погляди на виховання дітей.

"Третя причина - це різний підхід до роботи, до творчого процесу в балетному залі. У нас різні дороги до однієї мети", - пояснила балерина.

Вона додала, що на репетиціях чоловік часто жартує і поводиться як шалапай.

"Мені іноді здається, що він спеціально це робить, йому подобається мене драконити", - зізналася Кухар.

Четвертою причиною для сварок, за словами балерини, є насіння, яке Стоянов любить лузгать вдома.

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