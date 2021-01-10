Прима-балерина, судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар откровенно рассказала о ссорах с мужем
Как передает Politeka.net, артистка дала честное интервью телеведущей Маше Ефросининой, где обсудила личную жизнь, а также проект «Танці з зірками». Кухар отметила, что есть несколько причин для конфликта.
«На протяжении стольких лет действует три момента, из-за которых мы с ним можем ругаться. Нет, четыре. Первая – это его быстрая езда. Стоянов шумахер и меня иногда это выводит из себя. Второе – воспитание детей! Он позволяет детям абсолютно все. Я считаю, что у детей должен быть определенный режим», - рассказала Кухар.
Она вспомнила, что для нее стал шоком развод Анджелины Джоли и Брэда Питта, причиной которого послужили разные взгляды на воспитание детей.
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«Третья причина – это разный подход к работе, к творческому процессу в балетном зале. У нас разные дороги к одной цели», - объяснила балерина.
Она добавила, что на репетициях муж часто шутит и ведет себя как шалапай.
«Мне иногда кажется, что он специально это делает, ему нравится меня драконить», - призналась Кухар.
Четвертой причиной для ссор, по словам балерины, являются семечки, которые Стоянов любит лузгать дома.
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