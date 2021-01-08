Відома українська прима-балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла про стиль і підкорила гламурним образом

Як пише Politeka.net, танцівниця поділилася новим натхненним постом у своєму Instagram. У ньому вона поміркувала про стиль і моду.

""Мода виходить з моди, а стиль ніколи...". Стиль живе всередині кожної жінки і він є почерком її душі, завдяки якому вона відкривається цьому світу і транслює свою красу і внутрішній Всесвіт", - написала Кухар.

Вона взяла участь у новому фотопроекті і показала кілька отриманих знімків. На них балерина постає в образі справжнього чорного лебедя.

Так, на фото Катерина позує в наряді з чорного пір'я. Її волосся зібране у високий тугий хвіст, а макіяж в нейтральних відтінках лише злегка підкреслює природну красу знаменитості. Увагу на себе тут же звертають стильні прикраси з численних блискучих кристалів.

Шанувальники балерини тут же відреагували на її публікацію.

"Дуже стильні фото", "ідеальна", "красуня, неможливо відірвати очей", "дуже точно сформульовано", "Моя прекрасна леді. Я вірю, що це тільки початок", "Ви ідеальні, прекрасні, фантастична!", "Королева як завжди", "скільки в Вас ніжності, шарму, витонченості, природної грації і гармонії, але іноді Ваша твердість переходить в жорсткість...", "Ви дуже красива, вам позаздрить кожна дівчина, а я ваша фанатка", - пишуть люди.

Нагадаємо, Шоптенко показала "рогату" Кухар в латексі, такі "Танці з зірками" запам'ятаються надовго.

Як повідомляла Politeka, непокірна Кухар з "Танців з зірками" притулилася до красеня-чоловіка і заговорила про особисте.

Також Politeka писала, що Катерина Кухар зачарувала сина Олени Кравець з "Квартал 95", фото: "Ого, які у вас....".