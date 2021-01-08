Знаменитая украинская танцовщица Алена Шоптенко показала дерзкий латексный образ судьи «Танців з зірками» Екатерины Кухар

Как известно, Шоптенко неоднократно принимала участие в популярном танцевальном проекте и даже заняла первое место в первом сезоне в паре с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Как результат, у нее накопилось много совместных снимков с участниками и судьями шоу, одним из которых звезда поделилась с поклонниками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, фанат попросил Шоптенко показать фото, на котором она позирует с кем-то из судей «Танців з зірками». В ответ танцовщица поделилась снимком, сделанным с Кухар за кулисами седьмого сезона.

Хореограф и прима-балерина позируют в костюмах киногероинь по случаю спец-выпуска к Хэллоуину. Так, Шоптенко выбрала для себя образ обворожительно Харли Квин, а вот Кухар примерила роль загадочной Малефисенты. В этом образе балерина выглядела по-настоящему роковой красоткой: она позировала в латексном черном наряде в обтяжку и с огромными рогами на голове.

В своем время этот образ Кухар буквально покорил украинцев.

«Вы, как всегда, прекрасна в любом образе», «Хороша «чертовка»», «Вам очень идет этот образ Малефисента!», «Леди-вамп», «У вас потрясающий образ Малефисенты. Моя оценка -10», - писали люди в комментариях к фото с эфира.

Напомним, Остапчук публично поквитался с Кухар за унижения на "Танцях з зірками": "Время сладкой мести, Катя...".

Как сообщала Politeka, непокорная Кухар из «Танців з зірками» прижалась к красавцу-мужу и заговорила о личном: «Уикенд продолжается...».

Также Politeka писала, что трагедия у Кухар из «Танців з зірками», балерина прервала молчание: «Лежала и плакала…».